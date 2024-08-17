Снагось уже вернулась под российский контроль.

Пошел десятый день с момента начала вторжения украинской армии в Курскую область и ситуация по-прежнему напряженная, хотя и российские войска постепенно перехватывают инициативу и тормозят продвижение ВСУ. В область перебрасываются опытные военные, которые ранее находились в резерве, и они вносят весомый вклад в сложившуюся ситуацию. Так, приходят сообщения про освобождение поселка Снагость, расположенного к югу от райцентра, Коренев.

Стоит отметить, что от Снагости до границы с Сумской области всего 10–14 км. При этом на той стороне российско-украинской границы продолжают скапливаться украинские войска, которые создают угрозу на этом направлении. Линия боевого соприкосновения в области сегодня нестабильна и не имеет четко выраженной границы, так как ВСУ продолжает пытаться использовать тактику ударов малыми рейдовыми группами.

ВСУ постоянно подтягивают новые подкрепления и насыщают область войсками и техникой, однако первый и самый результативный удар уже потерял свой напор. Сейчас украинские военные сталкиваются с уже готовыми войсковыми подразделениями ВС РФ, которые сложно обойти и которые сами ведут наступательные действия на ряде мест ЛБС. При этом есть мнения в неофициальных источниках, что ВСУ могут попробовать нанести удар на других участках ЛБС на юге или под Белгородом.