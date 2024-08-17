Такой танк подбит уже второй раз за время проведения СВО.

Командование ВСУ сделало большую ставку на вторжение в Курскую область и воспользовалось всеми имеющимися ресурсами. В том числе, на передовую отправили британские танки «Челенджер 2», которые показали себя не с самой лучшей стороны во время прошлогоднего контрнаступления украинской армии. Тогда в ходе штурмовых действий был потерян один из английских танков, после чего ВСУ запретили их использовать. Однако ситуация изменилась и в районе Суджи был замечен, а затем и принудительно «демонтирован» один из поставленных Challenger 2.

Изначально информация об уничтожении британского ОБТ прошла по неофициальным каналам, но сегодня об этом пишут британские газеты. Министерство обороны Туманного Альбиона продолжает сохранять молчание, никак не комментируя потерю ВСУ танка, который считается одним из самых защищенных в мире. При этом источники пишут, что «Челленджер» был уничтожен российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», операторы которых имеют на счету не один «демилитаризированный» западный танк.

«Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы» - пишут британцы.

Напомним, что британский ОБТ не имеет автомата заряжания, а гильза во время выстрела полностью сгорает в казенной части, чтобы заряжающий не тратил время на ее извлечение.