Проект разрабатывался в течение года.

Компания "МТС Юрент" запустила новый проект – каргобайк "Юрент Кубо", созданный специально для курьеров. Этот электрический велосипед поможет доставлять товары быстрее и удобнее. Разработка заняла целый год, и в ней принимала участие компания Eleven, известная своими инновациями в области микромобильности.

"Юрент Кубо" оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной работы курьера. В нем предусмотрены места для размещения грузов, включая специальный ящик для личных вещей курьера. Каргобайк может работать до 12 часов без подзарядки, а при необходимости батарею можно легко заменить на запасную.

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Особое внимание разработчики уделили безопасности и удобству использования в городских условиях. Каргобайк оснащен системой IoT, которая контролирует скорость движения и автоматически снижает ее в определенных зонах. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, что делает передвижение на "Юрент Кубо" безопасным как для курьера, так и для окружающих.

Для тестирования новинки уже изготовлена партия прототипов. Первыми их опробуют курьеры в Москве. Помимо доставки товаров, каргобайки будут использоваться для логистических нужд "МТС Юрент", в частности, для перевозки батарей для электросамокатов.

Преимуществом "Юрент Кубо" является его адаптация к разным погодным условиям. Каргобайк с легкостью справится с дождем, снегом и даже гололедом, благодаря возможности использования зимних шин.

Этот проект открывает новые возможности для курьерских служб и делает процесс доставки более эффективным и экологичным.