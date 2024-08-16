ЦРУ требовало у Зеленского отменить операцию.

Почти два года прошло с момента подрыва газопровода «Северный поток», который шел из России в Германию, а подробности того дела продолжают всплывать на поверхность. Так, американское издание The Wall Street Journal пишет на своих страницах, что Вашингтон был против подрыва газопровода, а из ЦРУ приходили сигналы не делать того. Однако украинцы проявили самостоятельность и вопреки желаниям Белого дома провели свою операцию в Балтийском море, чем подставили Германию.

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Как сообщает американское издание ЦРУ давало сигналы Зеленскому на отмену этой операции и Зеленский даже прислужился к ним. Однако вопреки воле лидера украинского народа бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сегодня трудится послом в Британии, проигнорировал указ и провел диверсионную операцию по подрыву двух веток газопровода «Северный поток». Тут стоит отметить, что расследование этого инцидента до сих пор идет с непонятным темпом и конца-края ему не видно.

Стоит отметить, что недавно официальный Вашингтон сделал заявление, что они к подрыву газопровода не причастны. Однако это заявление выглядит странным и похоже на попытку переложить вину на украинцев. Есть мнение, что таким образом Белый дом пытается показать самостоятельность Банковой, что выглядит весьма сомнительно. Провести операцию такой сложности вдали от своих берегов украинские военные вряд ли смогли без посторонней помощи. Именно американцем было выгоднее всего лишить Германию дешевого российского газа и спровоцировать переток капитала к себе.