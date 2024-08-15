Новейший кроссовер Haval уже вывели на тесты.

Новый кроссовер Haval F7 уже готовится к продажам в России и сейчас проходит тесты. Сравнивают его не только с предыдущей моделью, но и с конкурентом Changan Uni-K. Фотографии с тестов уже в сети. Ожидается, что продажи стартуют до конца лета.

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На тестах проверяют новинку на дорогах, а результаты мы увидим в день старта продаж. По традиции, так же было и с другими моделями Haval.

Что касается "начинки" нового Haval F7, то известно, что базовая версия будет с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и передним приводом. Более дорогая модель получит 2,0-литровый двигатель на 192 л.с. и полный привод. Обе версии оснащены 7-ступенчатой коробкой передач.