Такой способ связи уже тестируется специалистами.

NASA открывает новую страницу в истории космических исследований, успешно тестируя лазерную связь для прямой трансляции с Луны. Этот прорыв обещает изменить способ, которым мы получаем информацию из космоса, делая её доступной в реальном времени.

С помощью новейших лазерных технологий, NASA стремится обеспечить высокоскоростную и надежную связь между Землей и астронавтами во время будущих миссий на Луну в рамках программы «Артемида». Это позволит не только вести прямую трансляцию действий астронавтов, но и создать космический интернет, который будет безопасен и эффективен.

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В ходе последних испытаний, NASA успешно провело тестовый запуск системы High-Rate Delay Tolerant Networking (HDTN), использующей лазерный луч для передачи данных. Это открывает двери для прямой трансляции видео и передачи данных с Луны на Землю.

Рейчел Дудукович, ведущий инженер HDTN в NASA Glenn, поделилась впечатляющими результатами: «Мы первые, кто смог безопасно передать файлы с МКС, достигнув скорости свыше 900 мегабит в секунду. Это стало возможным благодаря лазерной связи, что является настоящим прорывом в космической связи».

Раньше для передачи информации NASA использовалось радиоволны, но лазерная связь имеет значительные преимущества. Она обеспечивает более высокую скорость передачи данных и позволяет отправлять больше информации с космических аппаратов на Землю.

Марк Рассел, исследователь-пилот NASA Glenn, подчеркнул важность продолжения тестирования: «Мы собираем максимум данных, чтобы затем в лаборатории анализировать их и улучшать нашу технологию».

Эта технология обещает революционизировать космические миссии NASA, делая космос ближе к нам.