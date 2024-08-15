САУ снабжена 122-мм гаубицей Д-30.

Российские конструкторы продолжают разработку беспилотных платформ для оснащения ВС РФ. На форуме «Армия-2024» показали беспилотную САУ «Клевер», оснащенную 122-мм пушкой Д-30. В качестве шасси используется гусеничная платформа МТС-15, на которую и установили орудие с автоматом заряжания. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на неназываемый источник, «Клевер» скоро направят в зону Спецоперации для проведения испытаний в боевых условиях.

Шасси «Клевера» обладает высокой проходимостью и имеет скорость в 12 км/ч с запасом хода от 120 до 400 км (в разных источниках указаны разные данные). Кроме того, машиной может управлять всего один оператор с выносного пульта, что обеспечивает безопасность личного состава. Что интересно в качестве орудия выбрали распространенную 122-мм пушку-гаубицу Д-30, которую оснастили автоматом заряжания на 4 выстрела.

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«Опытный образец, конечно, испытан в условиях полигона. В зону СВО будет отправлен для испытаний в ближайшее время» - пишет ТАСС.

САУ «Клевер» прошла испытания на заводских полигонах и теперь готовиться для отправки в зону СВО. Именно применение в реальных боевых условиях покажет актуальность такого гибрида для современной российской армии. В источниках также указывается скорость приведения машины в боевое положение всего за 30 секунд. Сворачивается в походный режим «Клевер» за то же самое время.