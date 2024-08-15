И это несмотря на переброску части подразделений в Курскую область.

Один из наиболее вероятных поводов для атаки ВСУ на Курскую область была попытка ослабить натиск российских военных на определенных участках линии боевого соприкосновения. Есть информация, что часть сил для купирования угрозы были сняты с Херсонской и Запорожской областей, но как сообщает командование группировки войск «Таврия», натиск ВС РФ не прекратился, а где-то даже усилился.

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Как пишет ряд источников, в словах командования «Таврия» прослеживается разочарование о того факта, что российские войска усиливают натиск на их направлении. Есть мнение, что российское командование воспользовалось ситуацией и ищет ослабленные участки ЛБС. Дело в том, что для атаки на Курскую область с ряда участков ЛБС были сняты наиболее подготовленные подразделения украинских войск, а также хорошо оснащенные резервы. Именно эти войска должны были в случае чего выступать в роли «пожарных команд» и затыкать образовавшиеся дыры.

Стоит отметить, что российские войска не только не приостановили продвижение, но и за минувшую неделю серьезно продвинулись вперед на ряде участков ЛБС. Так, ВС РФ смогли закрепиться на восточной окраине города Торецк, добивают гарнизон Нью-Йорка, контролируют область вокруг Константиновки на Угледарском направлении и двигаются вперед на Покровском направлении. Кроме того, не прекращаются действия вокруг Часова Яра, который сегодня является одной из ключевых точек СВО.