В РФ они продаются лучше, чем Kia Rio и Hyundai Solaris.

В последнее время на рынке подержанных авто в РФ наблюдается интересная тенденция. Несмотря на то что новые китайские авто становятся всё более популярными, россияне предпочитают покупать проверенные временем отечественные машины. Самыми востребованными оказались классические "Жигули" ВАЗ-2107 и "Самара-2" ВАЗ-2114.

По данным исследования "Автостат", за первые 6 месяцев 2024 года "Жигули" возглавили список с 62,7 тыс. сделок. Следом идёт "Самара-2" с 59,1 тыс. сделок. Это значительно превышает показатели таких популярных иномарок, как Kia Rio и Hyundai Solaris, которые заняли 3 и 4 места с 55,8 и 54,3 тыс. сделок соответственно. ТОП-5 замыкает Ford Focus с 51,1 тыс. сделок.

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Также в топ-10 вошли ВАЗ-2170 "Приора", Lada 4x4, Toyota Corolla, Toyota Camry и ВАЗ-2110. Эти модели также пользуются большим спросом на вторичном рынке.

Эта тенденция подчёркивает, что россияне ценят надёжность и доступность отечественных автомобилей. "Жигули" и "Самара-2" продолжают оставаться в сердцах водителей, доказывая, что классика всегда в моде.