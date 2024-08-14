ВС РФ заняли многоэтажную застройку.

Несмотря на ситуацию в Курской области прочие участки линии боевого соприкосновения продолжают отодвигаться. ВС РФ теснит украинскую армии на многих направлениях в том числе и в районе города Торецк, который стал главным провалом генерала Садоля и причиной жесткой критики главкома ВСУ со стороны нардепа Безуглой. Есть подтвержденная информация, что российские войска вошли в восточную часть Торецка, прорвав линию обороны ВСУ между городом и населенным пунктом Пивничное.

Российские штурмовики при поддержке тяжелой бронетехники и артиллерии, смогли преодолеть оборонительные порядки ВСУ к востоку от Торецка и зашли в город, заняв там оборону в многоэтажной застройке. При этом столкновения постепенно переходят на западную часть города, которая превращается украинскими военными в разрозненные укрепрайоны из многоэтажных домов, которые используются в качестве огневых точек. При этом идет продвижение российских подразделений с южного направления от ПГТ Нью-Йорк.

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Стоит отметить, что и в самом поселке городского типа Нью-Йорк продолжаются столкновения, так как засевший в восточной части украинский контингент не спешит сдаваться. Однако ВС РФ уже взяли под контроль северную часть городка и теперь идут в северо-восточном направлении в сторону ПГТ Железное. Этот маневр позволить окончательно захлопнуть крышку на котле, в который попали части ВСУ и купирует угрозу с их стороны, которую они представляли для наступающих в Торецк частей ВС РФ. Одновременно идет продвижение в сторону Нелеповки, которая находиться около южной части Торецка.