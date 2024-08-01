Об этом сообщает издание InFranken.

По словам археолога Мелани Лангбейн, здесь находятся останки более 2 тысяч человек, пострадавших от этой болезни. Ученые еще должны изучить сотни останков. Считается, что это самое большое кладбище жертв чумы в Германии.

Исследователи надеются узнать больше о чуме, анализируя ДНК, которую планируют получить из зубов останков. Также они изучат кишечных паразитов из образцов, взятых из костей. Люди, которые захоронены здесь, умерли во время эпидемии в 1632-1633 годах.

Их похоронили в восьми массовых могилах. Останки имеют зеленый оттенок из-за работы медного завода на этом месте в 19 веке. Археологические работы займут несколько лет. Однако, часть территории скоро освободят для строительства дома престарелых.