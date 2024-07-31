Ariya получился каким-то неудачным электрокаром.

Компания Nissan снова столкнулась с проблемой, из-за которой приходится отзывать свои автомобили. На этот раз речь идет о более чем 1 100 электрокаров модели Ariya. На этот раз проблема в в системе, которая может привести к нежелательной остановке машины.

Это уже 2 случай, когда Nissan сталкивается с такой ситуацией. Первый раз был в сентябре 2023 года, тогда пришлось отозвать почти 10 тысяч машин Ariya. Тогда авто отправляли к дилерам для обновления программного обеспечения. Но не все машины тогда были исправлены, и вот теперь Nissan отзывает те, что остались.

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Суть проблемы заключается в датчике тока, который может неправильно сработать на высокой скорости. Это приводит к тому, что автомобиль внезапно переходит в режим безопасности и может резко остановиться. Чтобы машина снова заработала, ее нужно полностью выключить и заново запустить.

В этот раз под отзыв попадают автомобили, произведенные с 8 сентября 2022 по 8 мая 2023 года. В списке есть как модели с задним, так и с полным приводом.

Nissan призывает владельцев затронутых машин обратиться к официальным продавцам для устранения неисправности. Компания стремится обеспечить безопасность своих клиентов и предотвратить возможные неприятности на дороге.