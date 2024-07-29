Российская армия продолжает попытки прорыва украинской обороны.

Вооруженные силы России продолжают наступление на ряде участков линии боевого соприкосновения, о чем регулярно приходят сообщения из МО РФ. При этом украинский Генштаб также выдает сводки о ситуации в зоне проведения российской Спецоперации и звучат они очень оптимистично для ВСУ. В частности, сообщается что за минувший день произошло около 128 столкновений из которых 52 на Покровском направлении, но все атаки были успешно отбиты. Например, на Покровском направлении российская армия до сих пор топчется в районе Желанного и Новоалександровки.

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Генштаб ВСУ неплохо справляется с работой по выдаче желаемого за действительное, чтобы не расстраивать киевских чиновников, которые в свою очередь используют эту информацию для просьб о новых поставках от западных партнеров.

«На Покровском направлении наши защитники отбили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка» - заявляют в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить тот факт, что в реальности ряд указанных выше населенных пунктов уже находится под российским контролем или там ведутся штурмовые действия. Покровское направление для ВС РФ сегодня одно из самых важных, так как позволит перерезать магистраль, использующуюся ВСУ для переброски подкреплений, грузов и вывоза раненых с занятых территорий ДНР. При этом украинские СМИ сами рассказывают про потери сел и деревень, но Генштаб упорно не признает этого факта.