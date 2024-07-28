Об этом сообщил зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Госдума России сделала шаг в сторону регулирования криптовалюты, одобрив на первом чтении важные поправки в ряд законов. Эти изменения касаются цифровых финансов, борьбы с отмыванием денег и электроэнергетики. Заместитель председателя IT-комитета Госдумы, Антон Горелкин, подчеркнул, что за этим решением стоит большая работа и многочисленные обсуждения.

Поправки, которые теперь готовятся ко второму чтению, могут принести изменения в криптовалютный сектор России. В частности, обсуждается отмена некоторых ограничений, что может стимулировать развитие отрасли. Отдельное внимание уделяется условиям для майнеров, включая вопросы тарифов на электроэнергию.

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Также был одобрен законопроект, устанавливающий правила работы с цифровыми валютами в экспериментальных правовых режимах. Это открывает новые возможности для проведения сделок с использованием цифровых активов.

Важной частью поправок является регулирование майнинга. Теперь майнеры должны будут декларировать свои доходы и платить налоги. Ограничения коснутся и рекламы криптовалют. При этом полученную в результате майнинга цифровую валюту можно будет продавать или передавать, но с определенными ограничениями.

Президент России Владимир Путин ранее выразил обеспокоенность по поводу роста потребления электроэнергии из-за майнинга, что привело к дефициту в некоторых регионах. Путин подчеркнул необходимость регулирования этой сферы, чтобы избежать негативных последствий для энергоснабжения страны.

Эти поправки – шаг к созданию правовой базы для работы с криптовалютами в России, что может способствовать развитию новых технологий и предотвращению негативных последствий для экономики и энергетики страны.