Войска РФ вклинились в оборону и отрезали пути отступления.

Вооруженные силы России продолжают наступать на севере Харьковской области в районе города Волчанск, в котором засела крупная группировка ВСУ. В частности, военный эксперт и бывший полковник НАМ ЛНР Марочко рассказывает, что ВС РФ смогли отрезать группировку украинцев в городе от путей, пригодных для отступления. Этого удалось добиться за счет грамотно проведенной операции по прорыву линий обороны ВСУ и продвижения российских подразделений вдоль реки Северский Донец.

Командование ВСУ делало серьезную ставку на город Волчанск, который, по их мнению, должен был стать новой крепостью на пути вторжения. Однако ситуация в населенном пункте постепенно становится для ВСУ критической, так как идет атака не только с северной стороны города, но и наблюдается прорыв российских войск юго-западнее. Причем, по словам Марочко, юго-западное направление позволило отрезать подразделения украинской армии от путей отхода, а окончательно это дело завершило продвижение ВС РФ вдоль реки Северский Донец. При этом ранее уже одна из бригад украинцев уже оказалась отрезанной. Речь идет о 71-й бригаде ВСУ, которая держала оборону в районе многоэтажной застройки Волчанска.

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Марочко объясняет такой успех российской армии выучкой солдат ВС РФ, а также плохой подготовкой перебрасываемых на это направление украинских подкреплений. В руки российских военных попадет большое количество пленных, которые рассказывают про обучение в виде 6 занятий на полигоне и последующей отправке на ЛБС. О таком положении дел ранее заявляли не только российских СМИ, но и зарубежные издания со ссылками на военных экспертов и источники на Украине. При этом Зеленский продолжает рассказывать про 14 бригад, которые находятся в тылу и не имеют возможности вступить в противостояние из-за нехватки оружия.