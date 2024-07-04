Даже украинский ТГ-канал рассказывает про успехи российской армии.

Российская армия продолжает отодвигать линию боевого соприкосновения от населенного пункта Авдеевка, который в свое время был одной из самых укрепленных «фортеций» ВСУ. Сегодня ВС РФ двигаются в сторону Покровского, попутно освобождая другие населенные пункты. Так украинский ТГ-канал «Дип Стэйт» сообщает со ссылкой на военных, что российские войска освободили села Сокол и Восход в которых ранее скапливались подразделения ВСУ.

Стоит отметить, что именно в Сокол в свое время отступили остатки 47-й бригады ВСУ, которую насыщали прошедшие за рубежом подразделения. Также именно на вооружении этой бригады состояли американские общие боевые танки M1A1SA Abrams. В целом на Покровском направлении российские войска продвигаются к магистрали, которая соединяет Покровское и Константиновку и является центральной логистической артерией ВСУ в ДНР.

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Кроме того, фиксируется продвижение российских подразделений в н.п. Северный и Дружба, которые расположены на Торецком участке линии боевого соприкосновения. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но поддаются российскому давлению.

В Харьковской области завершились успехом штурмовые действия в селе Сотницкий Казачок, которое стоит на русско-украинской границе. Штурмовые действия там начались еще на прошлой неделе, и украинская оборона не выдержала натиска. Однако пока Минобороны РФ не сообщает о взятии под контроль села на официальном уровне. Сотницкий Казачок располагается к западу от места первого прорыва российских сил на Харьковщину.