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Zelikman
Американские танки M1A1SA Abrams получили системы динамической защиты Abrams Reactive Armor Tiles
В сети появились видео и фотоматериалы, показывающие наращивание защиты на фартуки танков

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  Стало известно, что американские танки M1A1SA Abrams, находящиеся на вооружении украинских войск, были оборудованы бортовой динамической защитой Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT) первого поколения. Как отмечается, данные блоки динамической защиты закреплены на фартуках танков. При этом, по бокам и спереди проекции башни и корпуса, динамической защиты не наблюдается, хотя обычно она присутствует в этих местах. Однако, не стоит забывать, что основные боевые танки США также редко устанавливают ДЗ в других областях, кроме как на бортовых фартуках.

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  ARAT - это система динамической защиты, созданная конкретно для боевых машин М1А1 и М1А2 Abrams после иракской войны 2004 года. Она основана на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), которая предназначена для БМП Bradly. ARAT-1 состоит из комплектов, обозначаемых как M19. Информация по конкретной защите от кумулятивных боеприпасов не раскрывается, но есть мнение, что она должна держать удар на уровне около 55-65% от главной брони.

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  Интересно, что изначально украинским танкам M1A1SA Abrams их американские поставщики не предоставили комплекты динамической защиты, так же, как и для БМП Bradly. Тем не менее, стоит отдать должное американцам, они быстро смогли научиться. После того, как боевые машины пехоты понесли серьезные потери, БМП и танки были оборудованы динамической броней.

#сво #всу #техника #армия #оружие #танки #m1a1sa abrams
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