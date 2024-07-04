Скорее всего поднимать самолеты было просто некому.

На Украине продолжают переживать последствия ракетного обстрела из российских ОТРК «Искандер» по военному аэродрому ВС ВСУ в Миргороде. Согласно поступившим данным в результате атаки пострадало до 14 военных пилотов и 6 истребителей Су-27, которые использовались для пусков ракет воздушного базирования французского и британского производства. Однако в украинской прессе возникает вопрос почему пилоты не попробовали эвакуировать крылатые машины банально улетев из зоны обстрела.

Ряд источников рассказывает, что по аэродрому нанесли 4 ракетных удара из ОТРК «Искандер», которые шли по очереди. При этом во время интервалов машины можно было эвакуировать, банально подняв их в воздух. Однако на этом фоне появляются сообщения из других источников о том, что удар был комбинированный и наносился не только с использованием кассетных боевых частей. При этом мелькает информация, что уже после первого удара пилотировать Су-27 было некому и от удара пострадали летчики, которых готовили для управления F-16.

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«Когда ВС РФ наносят удар, и что там говорить, ежедневно лупят по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигают своей цели, тогда мы готовы растерзать в соцсетях всех и все, что «не смогли, не присмотрели». Надо унять эмоции» - появилось высказывание бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната.

Стоит отметить, что наземный персонал аэродрома пытался буксировать самолеты в неизвестном направлении, чтобы обезопасить их от прилетов. Однако в сети имеется запись событий и не известно, на что рассчитывали военные, которые занимались эвакуацией. Кстати, сам факт барражирования российского «Орлана» в такой близости от Миргорода также вносит много вопросов о состоянии ПВО вы этом районе. Чем опять-таки пользуются противники Зеленского чтобы дополнительно уколоть лидера Украины.