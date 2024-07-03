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По военному аэродрому ВСУ в Миргороде нанесен удар российским ОТРК «Искандер»
Демонтировано 6 украинских Су-27.

Украинским Воздушным силам ВСУ был нанесен существенный ущерб в результате применения российской армией ОТРК «Искандер» по аэродрому около Миргорода в Полтавской области. Согласно данным из открытых источников, было «демонтировано» 4 машина полностью и еще 2 предположительно, а также под удар попали украинские пилоты, в том числе прошедшие обучение на западе для управления F-16. Информация про удар приходит из разных источников и в сети имеется ролик с «Орлана», который занимался объективным контролем последствий.

Согласно опубликованной на ТГ-канале FighterBomber информации истребители Су-27 находились на открытом воздухе. По аэродрому нанесли удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер», снабженной кассетной боевой частью. Благодаря срабатыванию на высоте около 1 км, боеприпасы разлетаются по большой площади. При приближении к поверхности на 6 – 10 метров происходит их непосредственный подрыв. Эти элементы крайне эффективно действуют против небронированных целей и личного состава вне укрытий.

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Стоящие в боевой готовности Су-27 попали под удар такими элементами и по предварительным оценкам выведены из строя. Согласно открытой информации, эти 6 машин составляли почти треть от всего имеющегося у ВС ВСУ парка Су-27, которые могли нести на себе высокоточные ракеты воздушного базирования. Кроме того, пострадали летчики, которые находились на аэродроме вне укрытий. На ролике видно, что украинцы пытались отвести машины в сторону, но не успели, так как ракета прилетела раньше.

Стоит отметить, что ВС ВСУ используют Су-27 в первую очередь в качестве платформ для запуска ракет типа SCALP-EG и Storm Shadow. Поэтому потеря сразу 6-ти машин резко ослабит и уменьшит количество их применений по российским войскам и стратегическим объектам.

#новости #сво #всу #искандер #су-27 #отрк
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