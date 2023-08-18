Наращивание производства связано в том числе и с возросшей популярностью ракетных комплексов.

Министерство обороны России значительно ускорило выполнение заказов на тактические баллистические ракетные комплексы "Искандер-М". Генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения, отвечающего за производство этих комплексов, Сергей Питиков заявил на форуме "Армия-2023", что "поставки увеличились в несколько раз". По сообщениям СМИ, в ходе форума Министерство обороны заключило еще один контракт на поставку систем, причем военный конфликт на Украине и эскалация напряженности в отношениях с НАТО привели к значительному увеличению спроса на эти средства. Хотя российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы "Искандер-М", основная часть этого арсенала предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации боевых действий.

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"Искандер" ограниченно применялся в Грузии в 2008 г. и, возможно, в Сирии с 2017 г. Его возможности в значительной степени основаны на возможностях советской системы ОТР-23 "Ока" и, в частности, усовершенствованного варианта "Ока-У". Поскольку к 1991 году разработка системы "Ока-У" была завершена, то после распада СССР многие из ее ключевых характеристик удалось реализовать в боевых действиях без особых доработок. Действительно, широко распространено утверждение, что "Искандер-М" практически идентичен "Оке-У" и фактически является той же самой системой, хотя и переименованной для постсоветской эпохи. За пределами Китая и Кореи этот ракетный комплекс не имеет аналогов по своим характеристикам, а шведские аналитики из Svenska Dagbladet подчеркивают, что он обеспечивает "совершенно новый военный потенциал".

"Траектория ракеты не совсем баллистическая, она может маневрировать, но не может, скажем, подняться, если уже падает на землю... При наведении ракеты вниз "Искандер" может развивать очень высокую скорость, порядка 2-3 км/с [5,8-8,7 Маха]. Чтобы сбить ракету на таких скоростях, необходимо иметь очень совершенную систему ПВО. Кроме того, ракета должна находиться очень близко к цели", — отмечают они.

Предполагаемый недостаток воздушной мощи России по сравнению с коллективной мощью НАТО делает асимметричные средства наземного базирования, такие как "Искандер", особенно важными для сохранения надежного потенциала ответного удара.