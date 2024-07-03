Изучение даст понять как с ней лучше бороться.

Уже несколько месяцев украинская власть получает от США оперативно-тактические ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Ракеты имеют квазибаллистическую траекторию полёта и принесли немало проблем российской армии. Однако появились данные, что российские специалисты приступили к изучению ракеты. Об этом сообщают источники со ссылкой на оружейного эксперта, оставшегося инкогнито.

В руки российских оружейников попали элементы ракеты ATACMS в хорошем состоянии, что позволяет их изучать и понимать, как все устроено. В частности, источник рассказывает про наличие таких элементов как система позиционирования на основе GPS, специфический взрыватель и сложные гиростабилизаторы коррекции полета ракеты с применением лазерных технологий. Эксперты уже разобрались в схеме работы взрывателя, который изначально создавался для противокорабельных ракет. Впрочем, большая часть российского ракетного арсенала также изначально создавалась для поражения больших военных кораблей.

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«У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах» - пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Особый интерес представляет система наведения, которая плотно спаяна с позиционированием по GPS. В коррекции полета ракеты на начальном и последнем этапе участвует сложный гиростабилизатор, состоящий из блока трех совмещённых лазерных гироскопов. Именно они позволяют ракете точно наводиться на обозначенную цель и не отклоняться от маршрута. Изучение строения ATACMS позволит лучше понимать принцип работы ракеты и успешнее с ней бороться.