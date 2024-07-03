Можно создать собственный портрет или поздравительную открытку.

В бета-версии WhatsApp для Android появилась новая функция, с помощью которой общение можно сделать еще более интересным и теплым. Теперь прямо в приложении будет доступна функция создания изображений с помощью искусственного интеллекта.

Нейросеть, представленная в WhatsApp’е – нейросеть Meta* AI Llama (Llama 3-70B). Пользователю мессенджера необходимо создать запрос для чат-бота, а затем он может получить картинку. Помимо этого, появятся функции преображения фото (например, из своей фотографии можно сделать аниме-персонажа, а из кадра другого человека – открытку с поздравлением и так далее). По словам разработчиков, информация, отправленная искусственному интеллекту, будет в безопасности и охраняться шифрами.

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Meta* AI – собственный проект по развитию искусственного интеллекта, созданный непосредственно компанией Meta (признана в РФ экстремистской организацией). Ранее нейросети можно было заметить и в других приложениях компании. Стоит отметить, что раньше искусственный интеллект от Meta* мог создавать только стикеры, а теперь продвинулся дальше. Функция создания стикеров появилась около полугода назад.

Создание стикеров и других изображений недоступно в России. Еще одной отсутствующей функцией стали «Сообщества» - некий аналог Telegram-каналов.

На данный момент неизвестно, когда для пользователей других стран выйдет это обновление. В большинстве случаев это происходит спустя несколько месяцев после тестирования.