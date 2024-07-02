Новое мировое достижение записал на свой счет гиперкар купе Jesko Absolut

Шведская компания Koenigsegg установила новый рекорд скорости и торможения для автомобилей. Их гиперкар Jesko Absolut смог разогнаться до 400 км/ч и затормозить до полной остановки всего за 27,83 секунды. Это на целую секунду быстрее предыдущего достижения, которое тоже принадлежало Koenigsegg.

Для того чтобы достичь такой скорости, Jesko Absolut потребовалось всего 18,82 секунды. Это тоже стало мировым рекордом среди серийных автомобилей. За рулем этого мощного авто с двигателем битурбо-V8 объемом 5.0 и мощностью 1600 лошадиных сил находился тест-пилот компании Маркус Лун. Особенностью автомобиля является использование биотоплива E85, что добавляет экологичности.

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Заезд проходил на аэродроме в Эребру, Швеция. Jesko Absolut был специально разработан для покорения максимальных скоростей. У этой модели очень низкий коэффициент лобового сопротивления – всего 0,278, что стало возможным благодаря уменьшению элементов аэродинамики, отвечающих за прижимную силу.

Этот рекорд подтверждает стремление Koenigsegg создавать не просто быстрые, но и технологически продвинутые автомобили, способные показывать выдающиеся результаты. Jesko Absolut доказал, что может быть не только одним из самых быстрых, но и эффективно тормозить с экстремальных скоростей, что является важным показателем безопасности и инженерного мастерства.