Состояние инфраструктуры находится в упадке.

Великобритания, входящая в список стран-обладательниц атомного оружия, стремительно теряет потенциал, а ее ядерная инфраструктура быстро приходит в негодность и ветшает. Об этом заявил британский адмирал и бывший первый лорд Алан Уэст, обрушившийся с жесткой критикой на правительство страны в своем высказывании.

Адмирал Уэст приводит пример с провальным запуском в начале 2024-го года, когда выпушенная с атомной субмарины баллистическая ракета Trident II D5 упала в непосредственной близости от места пуска. При этом за последние 24-е года это всего лишь 5-я попытка пусков.

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«Давайте не будем притворяться. Это позор» - заявляет бывший первый лорд.

Последний удачный пуск баллистической ракеты состоялся в 2016-м году и тогда ракета худо-бедно достигла своей цели хоть и сильно отклонилась из-за проблем. При этом в британском правительстве не учли проблему и в 2024-м году состоялся новый пуск, который мог закончиться трагедией. Запущенная баллистическая ракета упала вблизи от субмарины на которой в то время находился Шэппс и нынешний командующий ВМФ королевства Бен Ки.

Уэст также раскритиковал и ситуацию с субмаринами-носителями ядерного оружия. Дело в том, что нынешнее поколение британских подводных лодок «Авангард» пока не заменяется на более современные «Неустрашимые». Срок эксплуатации «Авангардов» продлевается до 2030-х годов и еще не известно, что будет потом.