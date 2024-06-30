Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
GM внедряет дроны для сканирования местности в условиях бездорожья
Дрон будет сканировать путь впереди автомобиля, собирая информацию о состоянии дороги.

General Motors (GM) придумала новый способ, как сделать поездки по бездорожью проще и безопаснее. Теперь, чтобы помочь водителям находить дорогу там, где обычные карты не работают, компания предлагает использовать дроны.

Вот как это работает: если вы едете по местности, где нет нормальных дорог, вы можете включить специальный режим, и дрон взлетит из вашего автомобиля. Он будет летать впереди и смотреть, какая местность впереди, проверять, насколько крутой подъем или спуск, какой грунт и есть ли на пути препятствия. Всю эту информацию дрон отправляет обратно в машину.

реклама

На основе данных от дрона, система в машине предложит вам несколько путей, как проехать. Каждый путь будет помечен цветом, чтобы показать, насколько он сложный. Вы сможете выбрать, какой маршрут вам по душе.

Система также учитывает, как хорошо вы управляете машиной на сложных участках и какие у вашего автомобиля возможности. Если вы когда-то застряли на аналогичном маршруте, дрон предложит путь попроще.

Дрон не только помогает найти лучший путь, но и следит за зарядом батареи вашего электромобиля. Он подскажет, когда и где лучше остановиться на подзарядку, чтобы вы точно доехали до цели.

Пока это всего лишь идея, и GM только запатентовала эту технологию. Но если она действительно появится в автомобилях, поездки по бездорожью станут намного проще и интереснее. Это может стать большим шагом вперед для любителей путешествий по неизведанным местам и помочь сделать вождение безопаснее.

#новости #автомобили #авто #дроны #беспилотник #general motors #бездорожье
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
8
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
2
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
6
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
5
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
14
Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle вместе с ракетным вооружением упал в Сирии
2
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
5
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
1
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Гигантский таксопарк открывается в Москве: обслуживание до 5000 машин, сервис и контент-студия
+
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
11
OnePlus Ace 3 Pro превосходит iPhone 15 Pro Max по плавности работы приложений и общей плавности
5
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
15
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
167
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
7
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
51
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
4

Сейчас обсуждают

Денис Петров
16:55
Хуже, говорили, это же не флагман.
OnePlus Ace 3 Pro превосходит iPhone 15 Pro Max по плавности работы приложений и общей плавности
Такой то
16:47
свинка знает толк в извращениях
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
Арджун Рампал
16:47
нет никаких лучей
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
DIP48
16:45
Не надо сказки рассказывать. Тоже облизывался на Европы и вертел пятой точкой. Только не приняли его в европейцы, как он не пытался, в отличии от укров.) А как он свой Минск разукрасил. Все надписи на...
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
Karmichael
16:43
Второй скрин с резкостью, значит с ДЛСС, первый без неё, может Ксесс, но не факт, ты мог просто скрутить резкость и выдать ДЛСС за Ксесс. В общем скорее всего 2 скрина с ДЛСС, т к лицо нормальное, в...
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
VirussX
16:43
Как жить то теперь? 🤦‍♂️
С 1 сентября 2025 года в РФ могут запретить продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple
glavhyilo
16:41
закудахтал смотрю киев.В сказках обычно чем дальше,тем страшнее.Куща в тюрьму посадят или денацифицируют.
В Киеве возмущены, что МВФ не хочет списывать украинские долги
dmitry07
16:39
Так они и просят: "дайте денег".
Lidovky: Польша и страны Прибалтики буквально хотят отгородиться от РФ железным занавесом
DIP48
16:37
Так нужно не десантников, а Искандеры, Кинжалы, 3х-тонки ФАБы и КАБы. Выжечь все правительственные кварталы, президентский аппарат, Раду, министерства. И лишить окончательно электричества. Сколько мож...
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
Родион Вестов
16:36
Я бы даже сказал это будет перемога)
На Украине заявили, что потеря территорий не будет означать поражение в конфликте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем