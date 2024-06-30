Дрон будет сканировать путь впереди автомобиля, собирая информацию о состоянии дороги.

General Motors (GM) придумала новый способ, как сделать поездки по бездорожью проще и безопаснее. Теперь, чтобы помочь водителям находить дорогу там, где обычные карты не работают, компания предлагает использовать дроны.

Вот как это работает: если вы едете по местности, где нет нормальных дорог, вы можете включить специальный режим, и дрон взлетит из вашего автомобиля. Он будет летать впереди и смотреть, какая местность впереди, проверять, насколько крутой подъем или спуск, какой грунт и есть ли на пути препятствия. Всю эту информацию дрон отправляет обратно в машину.

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На основе данных от дрона, система в машине предложит вам несколько путей, как проехать. Каждый путь будет помечен цветом, чтобы показать, насколько он сложный. Вы сможете выбрать, какой маршрут вам по душе.

Система также учитывает, как хорошо вы управляете машиной на сложных участках и какие у вашего автомобиля возможности. Если вы когда-то застряли на аналогичном маршруте, дрон предложит путь попроще.

Дрон не только помогает найти лучший путь, но и следит за зарядом батареи вашего электромобиля. Он подскажет, когда и где лучше остановиться на подзарядку, чтобы вы точно доехали до цели.

Пока это всего лишь идея, и GM только запатентовала эту технологию. Но если она действительно появится в автомобилях, поездки по бездорожью станут намного проще и интереснее. Это может стать большим шагом вперед для любителей путешествий по неизведанным местам и помочь сделать вождение безопаснее.