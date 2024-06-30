Параллельный импорт мешает российским производителям.

Консорциум "Вычислительная техника", в который входят крупные российские компании, производящие электронику, обратился в Минпромторг. Они хотят, чтобы из списка товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения производителя (так называемый параллельный импорт), убрали продукцию американской компании HP и японской Fujitsu. Представитель Минпромторга сказал, что они рассмотрят этот запрос.

В консорциуме считают, что нужно более точно выбирать, какие именно товары исключать из списка, а не просто убирать целые бренды. Сейчас система не позволяет это сделать из-за того, как устроена классификация товаров, которые ввозятся в страну. Например, под одним кодом могут быть и серверы, и ноутбуки, и другая техника.

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По мнению экспертов, параллельный импорт мешает российским производителям и снижает эффективность государственной поддержки отрасли. Они уверены, что для развития отечественного производства нужно расширять список брендов, чья продукция не должна ввозиться таким образом.

В розничной сети "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что сейчас продукция HP и Fujitsu занимает небольшую долю на рынке. Это связано с тем, что эти товары поступают только через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что некоторые зарубежные производители, включая Electrolux и Tefal, пытаются блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Но ассортимент бытовой техники в магазинах всё равно растёт благодаря товарам из Турции, Китая и стран Евразийского экономического союза.