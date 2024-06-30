Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Из списка параллельного импорта могут исключить продукцию американской HP и японской Fujitsu
Параллельный импорт мешает российским производителям.

Консорциум "Вычислительная техника", в который входят крупные российские компании, производящие электронику, обратился в Минпромторг. Они хотят, чтобы из списка товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения производителя (так называемый параллельный импорт), убрали продукцию американской компании HP и японской Fujitsu. Представитель Минпромторга сказал, что они рассмотрят этот запрос.

В консорциуме считают, что нужно более точно выбирать, какие именно товары исключать из списка, а не просто убирать целые бренды. Сейчас система не позволяет это сделать из-за того, как устроена классификация товаров, которые ввозятся в страну. Например, под одним кодом могут быть и серверы, и ноутбуки, и другая техника.

реклама

По мнению экспертов, параллельный импорт мешает российским производителям и снижает эффективность государственной поддержки отрасли. Они уверены, что для развития отечественного производства нужно расширять список брендов, чья продукция не должна ввозиться таким образом.

В розничной сети "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что сейчас продукция HP и Fujitsu занимает небольшую долю на рынке. Это связано с тем, что эти товары поступают только через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что некоторые зарубежные производители, включая Electrolux и Tefal, пытаются блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Но ассортимент бытовой техники в магазинах всё равно растёт благодаря товарам из Турции, Китая и стран Евразийского экономического союза.

#экономика #fujitsu #импорт #hewlett-packard
+
Написать комментарий (0)
Годовой рост заработной платы в России установился на уровне 16%
Bloomberg: Россия создает теневой флот для своего СПГ в ответ на санкции Запада
Россия заработала 5 трлн рублей на экспорте в условиях санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
9
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
6
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
7
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
15
Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle вместе с ракетным вооружением упал в Сирии
2
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
2
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
6
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Гигантский таксопарк открывается в Москве: обслуживание до 5000 машин, сервис и контент-студия
+
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
11
OnePlus Ace 3 Pro превосходит iPhone 15 Pro Max по плавности работы приложений и общей плавности
5
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+

Популярные статьи

Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
168
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
97
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
7
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
14
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
+

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
22:09
Может он страдает редким заболеванием? Т.е. видит что-то, а мозг прикручивает к картинке повышение резкости с добавлением детализации.
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Nvidia&Intel Hater
22:06
Это ужас ужасный .глазам больно смотреть,а как играть в такое.dvdrip по мне почетче будет.там у sd было стандартно 720 на 576 и выглядело лучше
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Evgeny Chezarin
22:06
Картинка похожа на какой-то мутный фильм в формате dvdrip 700мб.
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Nvidia&Intel Hater
22:03
И он на серьезных щас орет что качество отличное.Мне кажется у любителей мыла dlss чтот перемкнуло,причем в слепом тесте они нифига не могут отличить dlss качество от xess качества v1.3.ниже подтвержд...
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Evgeny Chezarin
22:02
Это пздц. Только стационар.
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Nvidia&Intel Hater
21:46
Это вот с такой картинкой он проходил Hellblade.карта не тянет вообще никак.Он говорит что качество супер.ну больной на голову .говорит что скрин с ютуба все портит .ну да конечно ) .Ток я даже паузу ...
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
старик Хоттабыч
21:45
ЕС продажные марионетки
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
kaissa
21:44
Теория то более менее правильно расписана. Но думаю от аккумулятора тоже зависит немало. Больше всего у меня прослужил Титан на Королле ( аж 8 лет) - где почти все выше описанные ошибки повторялись с...
Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
Евгений Тетерин
21:40
Я бы вообще запретил наличку.
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
32Влад32
21:36
Зачем помогать? Они же крутые. В 70-х годах прошлого века на Луну слетали. В боевиках Землю спасают от астероидов и инопланетян. Пусть сами мучаются. И вообще какая помощь, когда от их ракет гибнет ми...
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем