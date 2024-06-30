Уже скоро, а именно 10 июля, в Париже пройдет мероприятие Samsung Unpacked, где компания Samsung планирует представить ряд новинок, включая наушники, планшеты и даже смарт-кольцо. Но больше всего многих интересуют новые модели смартфонов - Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. Хотя официальная презентация еще не состоялась, в сети уже появились подробные изображения этих устройств, благодаря которым стало известно, как они будут выглядеть.

Из опубликованных фотографий видно, что дизайн Galaxy Z Fold 6 будет отличаться от предыдущих моделей. Новинка получит более прямоугольную форму, меньшие шарниры и уникальное оформление камеры с черными кольцами вокруг тройной тыльной камеры. Предполагается, что смартфон будет доступен в трех цветах: сером, темно-синем и светло-розовом.

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Что касается Samsung Galaxy Z Flip 6, то его дизайн, по мнению инсайдеров, напоминает моллюска. Эта модель, согласно утечкам, появится в продаже в синем, серебристом, желтом и зеленом цветах. Особенностью дизайна станут кольца вокруг камер, окрашенные в цвет корпуса.

Обе модели, как ожидается, будут работать на новейших процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обещает высокую производительность. Также сообщается, что основная камера Z Flip 6 может получить значительное улучшение - разрешение увеличится с 12 до 50 мегапикселей, что сделает фотографии еще более качественными.

Таким образом, уже совсем скоро поклонники бренда и технологий смогут увидеть и оценить новые смартфоны Samsung, которые обещают стать настоящим прорывом в мире мобильных устройств.