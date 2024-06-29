Эту ситуацию прокомментировал Экс-советник офиса Зеленского.

Казалось бы, с отставкой Содоля с поста командующего Объединенными силами ВСУ история с Торецком должна кануть в Лету, и Безуглая перестанет насыщать эфир своими заявлениям. Аналитик - бывший советник Офиса президента Зеленского и главный успокаиватель украинского народа Арестович* (внесен в список экстремистов и террористов в России) заявил, что неподчинение шести украинских батальонов под Торецком всего лишь первая ласточка и дальше ситуация будет только осложняться.

Шесть батальонов ВСУ под Торецком отказались выполнять поставленную задачу и показали свою нелояльность Киеву и командованию. Арестович* объясняет это тем, что солдаты видят отношение чиновников и высшего командования к себе и не хотят поддерживать их решения. При этом Арестович* утверждает, что это первый звонок и видя такой пример другие воинские подразделения, особенно набранные недавно, также начнут бунтовать. Тут стоит напомнить, что большая часть мобилизованных идет с востока Украины, который буквально вычищается сотрудниками ТЦК.

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Солдаты отплачивают Киеву нелояльностью, особенно в свете недавних заявлений Зеленского о проведении показательного «контрнаступа» для создания медийного эффекта. Также Арестович* сравнивает сложившуюся ситуацию с периодом распада Российской Империи, когда власть в Киеве также поддерживалась иностранцами и простой народ не стал за нее воевать, когда из Харькова пошло наступление большевиков.

Напомним, что с 27 июня 2024-го года, подразделения ВСУ и их командиры проводят «симуляционные наступления», чтобы отчитываться перед вышестоящим командованием об активности.