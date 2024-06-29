Создан он с учетом СВО, по концепции «ударил-убежал».

Военные конструкторы всех стран мира пристально следят за событиями в зоне проведения российской Спецоперации и перенимают полученный ВС РФ опыт. В частности, в Нидерландах разработали мобильный 120-мм миномет на колесной базе, который способен быстро развернуться в боевое положение, дать выстрел и почти сразу отступить с позиции.

Установка получила название Viper 120 и оснащается 120-мм минометом и перевозит до 20 выстрелов для него. Разработка принадлежит компании Defenture, но в создании также приняли участие сотрудники испанской фирмы Escribano Mechanical Engineering. В частности, вместе с испанцами работали над минометной системой, которую за несколько часов можно установить на колесное шасси GRF, способное преодолевать 86 сантиметровый брод и переноситься по воздуху вертолетами.

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«Вдохновленный уроками, извлеченными из конфликта на Украине, Viper позволяет покидать позицию менее чем через три минуты после выстрела, тем самым резко снижая риск контратак» - приводят источники слова создателей Viper 120.

Кроме того, на мобильную платформу можно установить и мнее крупнокалиберный миномет, что увеличивает носимый боекомплект. Концепция «Гадюки» чем-то похожа на вариант мобильной самоходки на базе американского внедорожника. Установке присвоили имя Hawkeye и смонтировали на базе простого колесного шасси 105-мм пушку-гаубицу.