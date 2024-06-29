США готовятся ввести корпус морской пехоты для прекращения конфликта.

Обстановка на израильско-ливанской границе благодаря грамотным действиям властей Израиля накаляется с каждым днем. Уже командованием ЦАХАЛ подготовлен план вторжения в Ливан, а лидеры «Хезболлы» точат ножи и готовятся давать отпор. На этом фоне американские власти начали стягивать в регион дополнительные силы, которые должны подействовать как ушат холодной воды и приостановить эскалацию конфликта. Об этом сообщает американский телевизионный канал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

ВС США подгоняют поближе к Ливану и Израилю группу кораблей, которые предназначены для перевозки морской пехоты. Задачей для их экипажей станет эвакуация граждан США и Европы с опасных территорий. В случае необходимости также может примениться экспедиционный корпус морской пехоты, который поможет снизить накал страстей.

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«Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и «Хезболлой» - сообщает NBC.

Неизвестный источник телеканала в Администрации Байдена не уточняет каким именно образом экспедиционный корпус Морской пехоты поможет снизить накал конфликта. Зная отношение «Хезболлы» к американцам, как бы это не подлило масла в огонь. В любом случае власти США уже выразили обеспокоенность происходящим, но поставки оружия Израилю не прекращают. При этом американцам не очень хочется влезать в новый виток конфликта, так как это потребует дополнительного финансирования.