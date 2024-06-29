Поднимал тему о том, что все должны завершить конфликт , причем как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель для участия в очередном саммите Евросоюза. При этом лидеру украинского народа дали возможность выступить с высокой трибуны, чем тот не преминул воспользоваться. В своей речи Зеленский рассказал про тяжелое положение украинской армии и заявил, что необходимо как можно скорее завершать конфликт из-за большого количества «демилитаризованных» украинских солдат в рядах ВСУ.

Зеленский высказался, что затягивание конфликта приведет к еще большим потерям со стороны ВСУ и поэтому необходимо завершить его в ближайшие месяцы. При этом не стоит забывать, что правительство Украины всячески саботирует мирные переговоры и даже внесло в Конституцию поправку о невозможности мерного договора с Россией. По этой причине слова Зеленского прозвучали громко, но бессмысленно.

реклама

«Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами» - разглагольствует Зеленский с трибуны.

Стоит напомнить, что на днях депутат ВРУ Арахия заявил, что в Стамбуле в 2022-м году были уже почти заключены мирные соглашения, но вмешался Запад и все пошло под откос. На этом фоне заявления Зеленского звучат, мягко говоря, странно и направлены в первую очередь на западного потребителя, а также для создания видимости заботы о народе. В реальности это всего лишь очередной способ выторговать у Запада дополнительные поставки вооружения и денег.