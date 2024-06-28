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g1tarist
Российский военный эксперт рассказал, что ВСУ имитируют контратаки на Харьковском направлении
Украина имитирует контратаки на Харьковском направлении.

В первой половине июля 2024-го года в Вашингтоне пройдет юбилейное, 75-е, собрание входящих в блок НАТО стран. Однако есть мнение, что украинского лидера и президента страны Владимира Зеленского туда не пригласят, как бы тот не надеялся. Но при этом Зеленский отдал приказ главкому Сырскому на проведение показательного контрнаступления для набивания политических и медийных очков в глазах западных партнеров.

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Российский военный эксперт и бывший офицер НМ ЛНР Марочко пишет в своем ТГ-канале, что на севере Харьковщины, местные командиры имитируют контрнаступления. Сообщается, что подобные виртуальные атаки проходят около Волчанска, Липцев, Глубокого и Тихого. Последствия этих ударов сообщаются на верх в виде простых бумажек с фиксацией факта проведения. Есть вероятность, что это инициатива командования «на местах», которое не желает оказаться под российским ударом.

Стоит отметить, что это может быть своеобразным ответом на назначение командующим Объединенными силами ВСУ Гната, который наравне с Сырским имеет плохую репутацию среди военнослужащих ВСУ. Напомним, что именно Гнат отвечал за многочисленные атаки села Работино, которое стало местом «демилитаризации» сотен украинских солдат. Также оба этих генерала участвовали в планировании контрнаступления 2023-го и были причастны к началам массовых атак простой пехотой без прикрытия тяжелой техникой.

#россия #украина #сво #всу
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