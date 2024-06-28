Ракета дымила и взорвалась в воздухе.

Северная Корея продолжает проводить испытательные пуски баллистических ракет, которые в перспективе могут нести ядерные заряды. В частности, южнокорейское издание Yonhap сообщает, что 25 июня в 23:30 по Москве был произведен очередной пуск. Однако на этот раз северокорейская ракета не достигла намеченной цели. Издание сообщает об этом ссылаясь на источники внутри оборонного ведомства страны.

Согласно опубликованной информации ракету выпустили откуда-то из района Пхеньяна, где у КНДР расположен один из крупнейших стартовых столов. Новая ракета была выпущена в сторону Японского моря, но пролетела всего 250 км и взорвалась в воздухе. Есть сведения, что во время полета изделие сильно дымило и эксперты выдвигают предположение, что в нем использовали твердое топливо. Все время полета ракета КНДР находилась под наблюдением южнокорейских военных, которые и делятся информацией.

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Причиной проведения очередных испытаний называют прибытие в Южную Корею американского авианосца USS «Теодор Рузвельт» 22 июня. Военный корабль США будет участвовать в учениях совместно с войсками Южной Кореи и Японии, направленных на обеспечение безопасности в регионе, а по факту для демонстрации силы Китаю.

Стоит, однако, отметить, что КНДР проводит испытания своих изделий довольно часто и за этот год уже было выпущено несколько баллистических ракет. Предыдущие пуски произошли почти месяц назад и их предваряли отправленные южным соседям воздушные шары с мусором и навозом. Тогда Пхеньян запустил одновременно более 10 ракет, чем заставил нервничать Сеул.