Приложение должно появиться уже в ближайшее время.

При инсульте самое главное - среагировать быстро и вовремя распознать случившееся чтобы увеличить шансы на благоприятные последствия. Быстрое оказание помощи увеличивает шансы на полную реабилитацию, снижает риск тяжёлой инвалидности или летального исхода больного. Объединение ученых из австралийского Мельбурнского королевского технологического университета (Royal Melbourne Institute of Technology) использовало искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы помочь в разрешении этой проблемы.

Приложение, разработанное исследователями, достаточно точное и основывает свое решение на считывании мимики. Человек должен улыбнуться в камеру. Если нейросеть увидит несоответствие и асимметрию между левой и правой сторонами лица, то программа даст сигнал.

реклама

Искусственный интеллект учился определять различия в мимике на добровольцах – в 82% случаев он определял наличие инсульта верно. Так, нейросеть может проанализировать улыбку человека и прочие изменения, которые не заметить невооруженным взглядом.

Приложение должно появиться уже в ближайшее время. Скорость определения инсульта составит всего несколько секунд. Планируется, что его будут использовать медицинские работники.