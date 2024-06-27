Дрон упал недалеко от города Эйлат на юге Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке вокруг Израиля продолжает накалятся и то и дело происходят инциденты военного характера. Так минувшей ночью на юге Израиля сработала система оповещения населения о воздушной угрозе. В частности, ее услышали жители города Эйлат, который является самым южным населенным пунктом еврейского государства и расположен на берегу Красного моря. Позже представители ЦАХАЛ объявили, что дрон-камикадзе не пересек израильской границы и упал в море.

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Как сообщают спикеры ЦАХАЛ, израильские военные наблюдали за полетом беспилотника продолжительное время и когда стало ясно, что он движется к Израилю, то был поднят в воздух перехватчик. В результате, БПЛА не долетел до границы и упал в акваторию Красного моря, но согласно инструкции на юге страны была объявлена воздушная тревога.

«После приближения беспилотного летательного аппарата к территории Израиля в направлении объекта был запущен перехватчик и, в соответствии с протоколом, активированы сирены, оповещающие о проникновении вражеского воздушного судна» - сообщают в ЦАХАЛ.

Инцидент стал результатом проводимой Израилем политики в регионе и стал лишь одним из череды за последнюю неделю. Сегодня ЦАХАЛ продолжает перебрасывать к северной границе с Ливаном бронетехнику и войска для проведения операции против «Хезболлы». Ситуацию комментирует начальник штабов ВС США Браун, который заявил, что американская армия не сможет полноценно поддерживать израильтян в новом конфликте.