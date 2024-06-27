Повышенная защита не мешает преодолевать водные преграды вплавь.

Условия проводимой на Украине российской Спецоперации заставляют конструкторов увеличивать защищенность бронетехники от атак с использованием дронов-камикадзе и ручных противотанковых средств. Однако, если бронетехника может преодолевать водные преграды вплавь, эта характеристика остается. В частности, об этом рассказал генеральный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов, вплотную занимающийся работами над российской бронетехникой.

Как рассказывает представитель СКБМ, все устанавливаемые на бронетехнику дополнительные защитные экраны и решетки спроектированы таким образом, чтобы не мешать машине преодолевать реки своим ходом. Разумеется, если такая характеристика изначально имеется на модернизируемой машине. В частности, это касается производимых в Кургане БМП-3, которые сегодня поступают на вооружение ВС РФ и идут на Украину большим потоком. При этом никто не хочет отказываться от возможностей российской бронетехники преодолевать водные преграды, так как особенности украинского ландшафта диктуют такую потребность.

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«Учитывая текущий театр военных действий, чтобы не потребовалось пожертвовать, допустим, возможностью преодолевать водные преграды либо повышением защищенности, мы делаем как раз комплекты дополнительной защиты для того, чтобы увеличить защищенность изделия. И зачастую эти комплекты даже не мешают преодолению водных преград, лишь немного снижают характеристики водоходности» - приводит ТАСС слова Абдулова.

Стоит отметить, что те же БМП-3 сегодня поступают в распоряжение армии сразу с наваренными экранами и решетками. Также в последнее время стали сразу на заводе устанавливать «мангалы» для защиты машины. Все эти внешние навесные модули не мешают боевой машине пехоты плавать и лишь слегка ухудшают скорость и стабильность хода по воде.