Metis будет призван конкурировать с известным ChatGPT от OpenAI.

Amazon взялась за создание нового чат-бота, который получил кодовое имя Metis. Этот бот должен будет составить конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI. Сведения об этом проекте просочились через источники, близкие к компании, и уже успели попасть в прессу.

Metis обещает быть не просто чат-ботом. Он сможет создавать тексты и картинки, искать информацию в интернете и даже помогать планировать путешествия. Это стало возможным благодаря использованию улучшенной версии искусственного интеллекта Amazon, названной Olympus.

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За основу Metis взяли технологии, которые раньше использовались в Alexa, а в команду разработчиков вошли специалисты, ранее работавшие над этим голосовым помощником. Планируется, что новый чат-бот станет доступен уже в сентябре, хотя дату могут еще изменить.

Amazon уже пыталась запустить подобные проекты, например, чат-бот Q и ИИ-модель Titan, но они не принесли ожидаемого успеха. Но гендиректор Amazon, Энди Ясси, уверен, что новые инициативы в области искусственного интеллекта вскоре начнут приносить прибыль.

Таким образом, Amazon не сдается и продолжает развивать свои ИИ-проекты, стремясь занять лидирующие позиции на рынке.