В Питере стоимость аренды квартиры на один день теперь выше, чем в Москве. Если вы хотите провести там сутки, приготовьтесь отдать 5113 рублей. А в столице за день проживания в квартире вам нужно будет заплатить чуть меньше — 4892 рубля.

Летом 2024 года Петербург возглавил список самых дорогих городов России для аренды по суткам, обойдя даже Москву. В других крупных городах, как Казань или Нижний Новгород, цены немного ниже — около 4683 и 4655 рублей соответственно. А вот в Волгограде и Самаре аренда обойдется еще дешевле — 3551 и 3507 рублей соответственно.

По сравнению с прошлым летом, в Санкт-Петербурге цены выросли на 10%, а в Москве — на 16%. В других городах, как Пермь, Омск и Воронеж, рост цен был еще меньше.

Самые большие подорожания зафиксированы в Челябинске и Казани — на 23% и 22% соответственно. А вот самые доступные цены на посуточную аренду сейчас в Омске — всего 2482 рубля за день. Также недорого можно остановиться в Челябинске, Перми, Краснодаре и Уфе.

В целом по России аренда квартиры на день подорожала на 20% и теперь стоит в среднем 4894 рубля. Обычно такой вариант выбирают туристы и люди, приехавшие в командировку, которым нужно где-то остановиться на короткий срок.

Если же говорить о долгосрочной аренде, то в Петербурге минимальная цена за месяц — 18,7 тысяч рублей. В Москве же за месяц жилья придется выложить уже 23 тысячи.