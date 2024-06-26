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g1tarist
Дания не будет готовить украинских пилотов на своей территории после 2024 года
Об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

В настоящий момент Дания занимается обучением украинских пилотов эксплуатации американских самолетов F-16. Причем занимается страна этим уже более года, но пока нет никаких конкретных результатов. Более того оборонное ведомство страны сообщает, что после 2024-го года ни один украинский пилот не будет проходить обучение на территории Дании. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Лунд Поульсен.

С чем связан такой резкий отказ от выполнения долга перед НАТО Лунд Поульсен не рассказывает и остается только гадать об истинных причинах такого разворота. Сегодня в Дании проходит обучение от 12 до 20 украинских пилотов, которые прибыли в страну еще в прошлом году. При этом не раз сообщалось, что военные испытывают проблемы с языковым барьером.

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«Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года» - рассказывает министр обороны Дании.

Однако датчане не отказываются полностью прекратить обучение украинских пилотов и не исключают возможность отправки своих инструкторов в другие страны. В частности, мелькают заявления про Румынию, в которой и так уже имеется центр обучения пилотов F-16. Также в Дании не сообщают на каком этапе находится обучение украинцев эксплуатации американского истребителя.

Стоит напомнить, что Дания должна стать первой страной, которая поставит на Украину истребители F-16 из собственных резервов. Всего планируют передать до 19 машин этого типа и даже есть разрешение использовать их для ударов по Российской территории, но только по военным объектам. Первые машины должны прийти в страну этим летом и в ряде источников мелькали данные про июнь. Однако пока никаких подробностей и новостей о приходе ценой военной техники нигде нет.

#украина #сво #всу #f-16 #дания #обучение #пилоты
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