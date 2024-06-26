США планируют передать Киеву боеприпасы.

Постоянные просьбы Зеленского о возобновлении военной помощи из США достигли совей цели. Спустя полугодовалый перерыв американцы снова стали отправлять украинцам военные грузы в том числе и артиллерийские снаряды. Официальный Белый дом заявил, что нынешняя поставка будет суммарно стоить почти 150 миллионов долларов и пойдет на Украину уже 25 июня. Об этом пишет на своих страницах издание Associated Press со ссылкой на неназываемого источника в чиновничьем аппарате США.

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Согласно опубликованной изданием информации новый пакет военной помощи для Киева будет стоить 150 млн долларов и включит в себя большое количество 105 и 155 мм артиллерийских снарядов, прочие боеприпасы, стрелковое оружие и снаряды для M142 HIMARS. При этом нигде не уточняется будут ли поставлены ракеты ATACMS, но точно есть данные, что на Украину не пойдут боеприпасы с кассетными боевыми частями.

«Ожидается, что США отправят Украине еще $150 млн в виде крайне необходимых боеприпасов» - сообщает неназываемый источник издания.

Стоит отметить, что в начале июня американцы передали Киеву партию военной помощи на 225 миллионов долларов. Нынешний пакет пойдет на Украину быстрым темпом, так как изымается из резервов ВС США, а не как обычно окажется в виде заказов у американских промышленников. Есть мнение, что более частыми поставками американцы пытаются скомпенсировать простой в полгода, который позволил России развить успех в зоне проведения СВО.