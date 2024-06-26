Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Вашингтон планирует передать Киеву пакет военной помощи на 150 миллионов долларов в этом месяце
США планируют передать Киеву боеприпасы.

Постоянные просьбы Зеленского о возобновлении военной помощи из США достигли совей цели. Спустя полугодовалый перерыв американцы снова стали отправлять украинцам военные грузы в том числе и артиллерийские снаряды. Официальный Белый дом заявил, что нынешняя поставка будет суммарно стоить почти 150 миллионов долларов и пойдет на Украину уже 25 июня. Об этом пишет на своих страницах издание Associated Press со ссылкой на неназываемого источника в чиновничьем аппарате США.

реклама

Согласно опубликованной изданием информации новый пакет военной помощи для Киева будет стоить 150 млн долларов и включит в себя большое количество 105 и 155 мм артиллерийских снарядов, прочие боеприпасы, стрелковое оружие и снаряды для M142 HIMARS. При этом нигде не уточняется будут ли поставлены ракеты ATACMS, но точно есть данные, что на Украину не пойдут боеприпасы с кассетными боевыми частями.

«Ожидается, что США отправят Украине еще $150 млн в виде крайне необходимых боеприпасов» - сообщает неназываемый источник издания.

Стоит отметить, что в начале июня американцы передали Киеву партию военной помощи на 225 миллионов долларов. Нынешний пакет пойдет на Украину быстрым темпом, так как изымается из резервов ВС США, а не как обычно окажется в виде заказов у американских промышленников. Есть мнение, что более частыми поставками американцы пытаются скомпенсировать простой в полгода, который позволил России развить успех в зоне проведения СВО.

#новости #украина #сша #сво #всу #киев #вашингтон
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
7
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
3
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
57
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
На форуме Eurosatory-2024 Rheinmetall представил свой новейший танк KF-51U Panther
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
АВТОВАЗ пересмотрел стоимость отдельных моделей
+
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
Глава NVIDIA убеждён, что строительство ЦОД в безлюдных местах смягчит проблему их высокого энергопотребления
1
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
1
TSMC готовит революцию в мире полупроводников - прямоугольные подложки вместо круглых
1

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
25
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
57
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
29
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Мое мнение об Alan Wake 2
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
10
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+

Сейчас обсуждают

Alex Z
04:16
клоуны
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Windmark
04:15
Да иди ты наxyi со своим длсс
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Windmark
04:14
Мечтай чепуха 🤡
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Dimon1996
02:36
Разговоры ни о чем и очередные анонсы очередных побед в будущем времени. Не будет никто на полном серьезе восстанавливать линии для производства устаревшего советского самолета. Максимум - поднимут то...
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
smash526
02:30
Какой "Палестины" ?? Может расскажете когда была эта "Палестина" основана ? Вам тот-же совет, читайте больше - будете умнее, или молчите - будете хотя-бы казаться
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
DIP48
02:18
А кто их туда звал ? На земли Палестины
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
Никита Ермолаев
02:10
Я думал это вообще один человек, бывший зелот
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Demiurg666
01:59
феерическая бредятина
Ученые обнаружили, что темная материя может быть источником бесконечной энергии для звезд
VAKT
01:50
А ведь ещё несколько лет назад - "мы больше никогда не будем разрабатывать двигатели внутреннего сгорания, только электро ...."
Культовый Mitsubishi Pajero Sport получил второй рестайлинг для текущего поколения: свежие двигатели и внешний вид
VAKT
01:47
"новости" .... одна за одной под копирку
Motorola представила бюджетный смартфон S50 Neo с процессором Snapdragon 6S Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем