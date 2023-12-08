Это позволит обнаруживать цифровые аномалии, несанкционированный доступ к технике, вторжение в управляющую систему.

Летом старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди рассказал о том, что эффективность применения американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS снизилась из-за разработанных российской армией мер противодействия.

Издание Defense News сообщает, что в Соединённых Штатах Америки планируют провести модернизацию M142 HIMARS, внедрив систему защиты от кибератак. Это позволит обнаруживать «цифровые аномалии», несанкционированный доступ и вторжение в управляющую систему. Работу над этим доверят компании Shift5.

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Представитель компании Майкл Вейганд сообщает, что «хаймарсы» продолжают работать в сложных условиях по всему миру, а противники внедряют инновации, поэтому есть необходимость обеспечить систему лучшим из доступных платформ для сбора данных и обнаружения вторжений.

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M142 HIMARS является основной реактивной системой залпового огня, используемой Соединёнными Штатами Америки. Большая часть американских ракет, включая ATACMS и недавно разработанные PrSM, запускаются именно с этого комплекса.