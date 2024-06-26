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«Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома»
В телевизорах от Яндекса теперь можно поставить заставку с картинами из Третьяковской галереи, а помощник Алиса расскажет подробности о каждой из картин.

Яндекс и Третьяковская галерея решили сделать искусство ближе к людям. Теперь, если у вас есть смарт-телевизор от Яндекса, вы можете превратить его в настоящий музей прямо у себя дома. Проект называется «Музей у вас дома», и это ваш шанс украсить комнату картинами великих мастеров.

Владельцы телевизоров «ТВ Станция», «ТВ Станция Про» и «Станция Дуо Макс» могут выбрать изображения известных картин для заставки. А чтобы узнать больше о каждой картине, достаточно спросить у Алисы – встроенного помощника. Она расскажет вам о художнике, истории создания картины и чем она особенная. Эту информацию подготовили эксперты из Третьяковки.

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В проекте есть 11 картин от таких знаменитостей, как Николай Рерих, Иван Айвазовский и Виктор Васнецов. Среди них вы найдете «Заморские гости», «Радугу» и «Иван-царевич на Сером волке». Так что каждый сможет найти что-то по душе.

Если вам понравится какая-то картина и захочется узнать о ней больше, рядом с изображением на экране появится QR-код. Отсканируйте его, и вы попадете на платформу «Моя Третьяковка», где вас ждет еще больше интересной информации о произведениях искусства.

Чтобы настроить новую заставку, просто выберите тему «Моя Третьяковка» в настройках вашего телевизора. И не важно, какой у вас экран – горизонтальный или вертикальный, картинки подстроятся под любой формат.

Так что если вы любите искусство или просто хотите добавить красоты в свой дом, «Музей у вас дома» от Яндекса и Третьяковки – это то, что вам нужно.

#яндекс #музей #тв станция #третьяковская галерея
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