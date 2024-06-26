Dongfeng Motor не так давно заключила договор с местными дилерами.

Китайская компания Dongfeng Motor, известная своими автомобилями, открыла свой первый шоурум в Нидерландах, в городе Алкмар. Это большое событие как для компании, так и для города, который находится всего в 40 километрах от Амстердама и славится своим сырным рынком.

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В новом автосалоне представлены автомобили под брендами Dongfeng, M-HERO и Voyah. Особенно стоит отметить, что это первый шоурум бренда Voyah в Нидерландах, что делает открытие особенно значимым.

По информации от Gasgoo, Dongfeng Motor не так давно заключила договор с местными дилерами. Это открытие считается важным шагом для компании в развитии системы продаж и обслуживания в Нидерландах. Также это поможет компании укрепить свои позиции на рынке Европы.

Алкмар, где теперь можно лично увидеть и приобрести автомобили Dongfeng, привлекает туристов не только своими сырами, но теперь и новым автосалоном. Это открытие дает возможность жителям и гостям города познакомиться с новыми моделями автомобилей прямо в их городе.

В общем, для Dongfeng Motor открытие шоурума в Алкмаре – это большой шаг вперед. Компания расширяет свое присутствие в Европе, предлагая местным жителям и гостям города новые возможности для выбора автомобилей.