Это рассказал технический директор OpenAI Мира Мурати.

OpenAI, известная своими инновациями в области искусственного интеллекта, обещает, что следующая версия их популярного инструмента ChatGPT будет настолько умной, что сможет сравниться с уровнем знаний кандидата наук. Технический директор компании, Мира Мурати, поделилась, что ChatGPT уже показывает способности, схожие с человеческим интеллектом, в решении определенных задач. Если сравнивать, то версия GPT-3 по уму напоминает маленького ребенка, а GPT-4 уже может похвастаться знаниями, как у отличника из средней школы.

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Мурати уверена, что в ближайшие несколько лет ChatGPT достигнет уровня знаний, сопоставимого с получением ученой степени, например, кандидата наук.

Многие уже давно с нетерпением ждали появления GPT-5 в этом году, но вместо этого была представлена версия GPT-4o, которая умеет распознавать эмоциональный тон голоса, шутить и общаться, почти как настоящий человек. Теперь вопрос, когда же мы увидим GPT-5? По словам Мурати, новая версия может стать доступной примерно через полтора года, то есть в начале 2026 года.

С каждой новой версией ChatGPT становится все более продвинутым, и уже сейчас трудно представить, какие возможности откроются перед его пользователями в будущем.