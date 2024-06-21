Выплаты пойдут с согласия самих акционеров.

Сбербанк установил рекорд, объявив о выплате дивидендов на общую сумму 752 миллиарда рублей. Это самая большая сумма, которую банк когда-либо выплачивал своим акционерам. Каждый владелец акций получит 33,3 рубля на одну акцию.

Это решение было принято на годовом собрании акционеров в пятницу, 21 июня. Ранее, в апреле, наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить 50% от чистой прибыли банка за прошлый год, что и составило 752 миллиарда рублей.

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Для тех, кто хочет получить эти дивиденды, последний день покупки акций на Московской бирже – 10 июля. А уже 11 июля будет известно, кто имеет право на получение дивидендов.

Сравнивая с прошлым годом, когда Сбербанк выплатил 565 миллиардов рублей дивидендов, видно значительное увеличение. Дивидендная доходность акций составляет 10,6%, что является привлекательным показателем для инвесторов.

Сбербанк продемонстрировал рекордную прибыль в 2023 году, увеличив ее в 5,2 раза до 1508,6 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря успешной работе банка и его дивидендной политике, которая предусматривает выплату 50% от чистой прибыли.

Не смотря на введение западных санкций, Сбербанк продолжает выплачивать дивиденды всем акционерам, включая нерезидентов из стран, введших санкции. Эксперты считают, что после выплаты дивидендов акции Сбербанка быстро восстановятся в цене. Банк, по мнению аналитиков, остается одним из наиболее надежных и привлекательных для инвестиций.

Государство остается крупнейшим акционером Сбербанка, владея более 50% акций. Остальные акции распределены среди частных и юридических лиц, в том числе иностранных инвесторов. В будущем Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли, прогнозируя ее увеличение до 1,5-1,6 триллиона рублей в 2024 году. Это может привести к еще более высоким выплатам дивидендов в будущем, делая акции банка еще более привлекательными для инвесторов.