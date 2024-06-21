Причиной он назвал тот факт, что трасса для него не подходит.

Александр Власов, единственный велосипедист из России, который был допущен к участию в Олимпиаде, решил не ехать. Он объяснил свой отказ тем, что трасса Олимпиады ему не подходит. Власов, которому 28 лет, рассказал об этом телеканалу «Матч ТВ». Он сказал, что кроме Олимпиады, у него и так много гонок по календарю в его профессиональной команде. Поэтому он решил отказаться от участия в Олимпийских играх.

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После того как Власов отказался, Федерация велоспорта России попытается заявить на его место Глеба Сырицу, т.к. он является запасным. Власов – это велогонщик с большими достижениями. Он выиграл такие известные гонки, как «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсии» в 2022 году, а также «Джиро дель Эмилия» в 2020г. В прошлом году он занял 5 место в общем зачете «Тур де Франс».

Что касается женского велоспорта, то у России нет сильных претенденток на медали. Конечно, такие знаменитые велогонщицы как Тамара Дронова и Алена Иванченко получили допуск на соревнования, но на данный момент они не входят в топ-30 мирового рейтинга.

Кроме Власова, еще одна российская спортсменка, вице-чемпионка Европы по борьбе 2021 года Вероника Чумикова, также сообщила, что не поедет на Олимпиаду. Причина у нее другая – травма. Таким образом, Россия потеряла двух своих представителей на предстоящих Олимпийских играх по разным причинам.