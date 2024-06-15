В России вырос процент недовольных импортозамещением.

В последнее время в России наблюдается рост недовольства среди покупателей из-за исчезновения знакомых брендов с рынка и их замены на другие. Исследование, проведенное аналитиками Б1, показало, что теперь люди чаще готовы платить больше, чтобы получить товары привычного качества. Если раньше так считали 44% опрошенных, то теперь таковых уже 60%. Это связано с тем, что качество новых продуктов, пришедших на смену ушедшим брендам, многих не устраивает.

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При этом, несмотря на готовность переплачивать за качество, около половины респондентов все же не хотят платить больше за товары, даже если они привычного бренда и лучшего качества. Год назад таких было чуть больше - 55%. Россияне готовы идти на переплату, и делают это в основном из-за качества товаров - так ответили 54% опрошенных.

Также стало известно, что интерес к продукции под собственными торговыми марками сетей снизился: если полгода назад такие товары регулярно покупали 54% россиян, то теперь - только 48%. При этом 30% опрошенных считают качество таких товаров низким, что на 5% больше, чем осенью 2023 года.

Опрос показал и другие интересные тенденции. Например, почти половина опрошенных (46%) хотят покупать товары уже знакомых им марок и изучать новые. При этом 37% вообще не обращают внимание на бренд, а внимательно изучают другие характеристики товара.

Самыми популярными категориями товаров, где люди готовы исследовать новые бренды, стали продукты (50%), товары для дома (48%) и декоративная косметика с парфюмерией (47%).

Эти данные говорят о том, что российские потребители становятся более требовательными к качеству товаров и готовы тщательно выбирать, что покупать, даже если это потребует дополнительных расходов.