Месячный курс обучения операторов БПЛА основам радиоэлектронной борьбы — это необходимый минимум.

Впервые показавшие свою боевую эффективность во время конфликта в Нагорном Карабахе дроны стали уже привычной картиной в зоне проведения российской Спецоперации. Если в начале СВО они еще считались чем-то необычным, то сегодня сложно представить себе «чистое небо». Более того, дроновые системы с каждым месяцем усложняются, а Украина, получая массовую поддержку запада, компенсирует ими нехватку 155-мм и 105-мм снарядов для артиллерии. Российские войска также эффективно используют беспилотные системы типа «Упырь» или «Ланцет».

реклама

Кроме того, появились специализированные курсы молодого бойца для обучения операторов беспилотников. А это говорит о том, что БПЛА - история привычная и играть ее планируют в долгую. При этом нельзя сказать, что беспилотники прямо-таки чудо-оружие. У них имеются свои слабые стороны и, в частности, это системы РЭБ, которые подавляют сигнал, через который проявляется беспилотник. На этом фоне Игорь Павлов, начальник лаборатории в НИИ «Вектор», заявил, что каждому оператору БПЛА нужен курс основ радиоэлектронной борьбы и чтобы он длился не один месяц.

«Предлагается учить не просто операторов, а давать людям базовые понятия о функционале средств РЭБ, об имеющихся видах помех, их воздействии на технику. Понятно, что за месяц учебы все не объять, по серьёзному радиоэлектронной борьбе учат годами. Но, по крайней мере, военнослужащие будут понимать свои действия» - высказывается Павлов.

Системы РЭБ в настоящий момент позволяют не только глушить дроны оппонентов, но и перехватывать над ними управление. В итоге украинские машины попадают в руки наших конструкторов и инженеров и становятся объектами пристального изучения. Кроме того, часть аппаратов после этого перепрошивают и используют против бывших владельцев. К сожалению, аналогичная ситуация и с российскими БПЛА. Именно поэтому каждому оператору дронов нужен курс по системам РЭБ, который позволит бойцу более осознано преодолевать системы радиоэлектронной борьбы.