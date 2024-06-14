Он уходит с занимаемой должности после 14 лет работы.

Дэйв Берк, ключевой человек в разработке ОС Android и вице-президент в компании Alphabet, решил уйти с занимаемой должности после 14 лет работы. Но он не уходит из компании. Берк теперь хочет заняться новыми проектами, которые связаны с ИИ, нейросетями, и биотехнологиями.

За то время, пока Берк занимал должность вице-президента, он сделал много для ОС Android. Он помог создать популярные смартфоны Nexus и Pixel, браузер Chrome для мобильных телефонов и видео платформу Android TV. Кроме того, он внес значительны вклад в создание инструментов для тех, кто создает мобильные приложения.

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Это изменение в Alphabet – часть больших перемещений в компании. Ранее в этом году Alphabet уже провела сокращения и объединила несколько своих подразделений, чтобы лучше справляться с задачами.

Дэйв поделился в соцсети X, что теперь он будет исследовать, как ИИ может помочь в создании новых лекарств, включая лечение детского рака. Он останется в компании в роли консультанта, пока не решит, чем будет заниматься дальше.

Таким образом, хотя Берк покидает свою прежнюю роль, его знания и опыт продолжат вносить вклад в развитие компании в новых областях.