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Начались предзаказы на новый смартфон Light Phone III, ориентированный на минимальный набор функций
Многие называют смартфон смартфон Light Phone III "глупым" именно из-за малого количества функций.

Стартап Light Phone объявил, что теперь можно оформить предзаказ на их новинку — смартфон Light Phone III. Этот телефон создан для тех, кто хочет меньше отвлекаться на соцсети и больше времени проводить в реальной жизни. В нём есть только самое необходимое: можно звонить, отправлять SMS, пользоваться будильником, калькулятором, календарём, слушать музыку, делать заметки и ставить таймер.

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Устройство получило качественный OLED-экран размером 3,92 дюйма с разрешением 1080×1240 пикселей — это значительный шаг вперёд по сравнению с экранами предыдущих моделей. В Light Phone III установлены две камеры: основная на 50 Мп и фронтальная на 8 Мп, что ново для этой серии телефонов. Также в телефоне есть NFC для бесконтактных платежей, сканер отпечатков пальцев для безопасности, современный USB-C порт и аккумулятор на 1800 мАч, который можно заменить.

За работу телефона отвечает процессор Qualcomm SM 4450, есть 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных. Металлический корпус делает телефон прочным и надёжным.

Цена новинки во время предзаказа — 399 долларов (около 35 600 рублей). После завершения периода предзаказа цена увеличится до 799 долларов, что составит примерно 71 300 рублей. Продажи стартуют в январе 2025 года.

#light phone
Источник: kod.ru
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